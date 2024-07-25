«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше», — сказал Песков, выступая в пятницу на Фестивале новых медиа.

Справиться с этим, по его словам, можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. «Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации», - сказал Песков.

Согласно данным Росстата, в 2023 году численность населения РФ сократилась на 244 тыс. человек и составила 146,2 млн. Минтруд объяснял снижение рождаемости в стране сокращением числа женщин в возрасте 20–29 лет (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х) и неопределенностью на рынке труда.

Президент России Владимир Путин называл крайне сложной ситуацию с демографией, которая приобрела «системообразующий экономический характер». Он поручил правительству добиться прироста населения к 2024 году.