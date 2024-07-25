В Болгарии горят склады пиротехники: есть жертвы видео
В Болгарии между городом Елин-Пелин и одноименным селом в Софийской области с вечера 25 июля бушует пожар на складах с фейерверками.
В больнице имени Пирогова заявили, что от ожогов скончался один человек. Врачи борются за жизнь женщины, которая получила ожоги 85% поверхности тела. Пока неизвестно, сколько человек находилось на складе, когда на территории вспыхнул пожар.
Мэр Елин-Пелина Ивайло Симеонов сообщил, что на складе хранилась пиротехническая продукция, а не боеприпасы. В настоящее время в районе происшествия действует станция мониторинга качества воздуха. Данные о загрязнении поступают, но эвакуировать население необходимости нет. Начато расследование случившегося.
Сообщается, что на месте трех складов слышен непрерывный грохот и треск, в небо поднимается огромный столб черного дыма.
Следствие намерено уже сегодня вечером допросить свидетелей и проработать все версии произошедшего.