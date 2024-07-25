В Болгарии между городом Елин-Пелин и одноименным селом в Софийской области с вечера 25 июля бушует пожар на складах с фейерверками.

В больнице имени Пирогова заявили, что от ожогов скончался один человек. Врачи борются за жизнь женщины, которая получила ожоги 85% поверхности тела. Пока неизвестно, сколько человек находилось на складе, когда на территории вспыхнул пожар.