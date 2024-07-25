Турок Ахмет утопил собственную дочь в Сумгаите
Завершилось предварительное следствие по делу 40-летнего гражданина Турции Ахмета Турана Йешиля, обвиняемого в убийстве своей малолетней дочери в Сумгаите.
Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу переданы в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Рашада Алиева, подготовительное заседание состоится 13 августа.
Гражданина Турции обвиняют в утоплении собственной малолетней дочери в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгаите. Обвинение выдвинуто по статье 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК Азербайджана.