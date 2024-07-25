Демонстрации военно-морской мощи России не будет

После вторжения в Украину российские власти вынуждены отменять публичные мероприятия. В этом году не будет прохода кораблей к Кронштадту. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X.

Как отмечается в сводке, день ВМФ России - ежегодная демонстрация морской мощи России, призванная прославлять Военно-морской флот РФ.

По данным британской разведки, хотя празднования проходят по всей России, главное событие проходит в Санкт-Петербурге, где российские корабли проходят по Неве к Кронштадтской военно-морской базе. Однако в этом году сообщения указывают на то, что кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля 2024 года, отменен из-за проблем безопасности.

«Это не первый случай отмены мероприятий с момента вторжения России в Украину. Тем не менее это самое громкое отмененное мероприятие, которое подчеркивает растущую тенденцию к тому, что Россия не может гарантировать защиту своих сил», - отмечают в Минобороны Британии.