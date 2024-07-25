Мошеннице Мамедовой разъяснили ее права

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Гончи Мамедовой, обвиняемой в незаконном предпринимательстве и вымогательстве. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Али Мамедова подсудимой разъяснили ее права.

Затем государственный обвинитель Эльдар Гамзаев объявил обвинительный акт.

Согласно обвинению, Мамедова, выдавая своим знакомым деньги под проценты, взимала с последних дополнительные выплаты за оказанные услуги. Она дала в долг 13 лицам около 100 тысяч манатов и дополнительно получила с них 51 тысячу 675 манатов в виде процентов. В частности, Мамедова потребовала от Фариды Фарзалиевой и Гулаи Гулиевой дополнительную сумму. Последние отказались, и мошенница начала их шантажировать. Причем делала это в сотрудничестве с проживающим в Германии блогером Габилем Мамедовым, которого представила как своего двоюродного брата. Последний, предположительно, разместил фотографии Гулаи Гулиевой и ее двоюродной сестры на своих аккаунтах в социальных сетях, оклеветав и оскорбив обеих. Таким же образом мошенница шантажировала и других потерпевших.

Габилю Мамедову никаких обвинений не выдвинули, так как он находится за пределами страны. Уголовное дело против блогера по статье 182 (вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджана выделено в отдельное производство.

Судебный процесс продолжится 16 сентября.