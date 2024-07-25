Украина получила первые 1,5 млрд от российских резервов

Еврокомиссия отправила в Киев первый транш средств, полученных в виде доходов по замороженным резервам Банка России.

«ЕС с Украиной. Сегодня мы переводим €1,5 млрд доходов от заблокированных российских активов на оборону и восстановление Украины, – сообщила в Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Нет лучшего символа или способа использовать деньги Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».