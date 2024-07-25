Украина получила первые 1,5 млрд от российских резервов
Еврокомиссия отправила в Киев первый транш средств, полученных в виде доходов по замороженным резервам Банка России.
«ЕС с Украиной. Сегодня мы переводим €1,5 млрд доходов от заблокированных российских активов на оборону и восстановление Украины, – сообщила в Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Нет лучшего символа или способа использовать деньги Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».
The EU stands with Ukraine.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2024
Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.
There is no better symbol or use for the Kremlin’s money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. pic.twitter.com/keDyf9Dzzd