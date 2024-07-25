Церемония открытия Олимпиады: 16-й номер Азербайджана, парад атлетов по Сене и 600 тысяч зрителей

Сегодня в 21:30 по бакинскому времени в Париже начнется церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Знаменосцами сборной Азербайджана будут боксер Магомед Абдуллаев и дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева.

Это будет первая церемония открытия Олимпийских игр, которая пройдет вне стадиона, а традиционный парад спортсменов пройдет на лодках по главной водной артерии города - реке Сена - мимо самых знаковых парижских достопримечательностей. Вместо привычного прохода спортсменов по легкоатлетическим дорожкам стадиона гостей и жителей города ожидает красочный речной парад.

Трибуны для зрителей установлены на набережных. Благодаря этому церемония открытия Игр-2024 станет самой масштабной по количеству зрителей и самой обширной по их местонахождению. Воочию увидеть церемонию открытия смогут почти 600 тысяч человек. Для просмотра парада с верхних набережных Сены было распространено 222 тысячи бесплатных билетов. Это первая церемония открытия, на которой большинство зрителей не будут платить за вход, что также является еще одним историческим событием.

Во время парада по Сене будут двигаться почти 100 лодок с 10 500 спортсменами. Для ряда делегаций с большим количеством спортсменов предусмотрены отдельные лодки. Национальные олимпийские комитеты с небольшим количеством участников будут представлены на одной лодке сразу несколькими делегациями. Проделав путь по Сене, спортсмены прибудут на Трокадеро – эспланаду напротив Эйфелевой башни, – где будет официально объявлено об открытии Игр-2024 в Париже.