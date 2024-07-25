Выбор вакансий в конкурсе по приему на работу учителей

В конкурсе по приему на работу учителей начался этап выбора вакансий для членов семей шехидов, соответствующих минимальным критериям, информирует пресс-служба Министерства науки и образования Азербайджана.

Кандидаты могут выбрать вакансию в своих «личных кабинетах».

Выбор вакансий продолжится до 11:00 28 июля. Кандидаты, отказавшиеся впоследствии от выбранного вакантного места, не смогут принять участие в следующем отборе.