Арестован генерал Дмитрий Булгаков

Бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции, он помещен в СИЗО «Бутырка». Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД и СК в рамках возбужденного уголовного дела коррупционной направленности задержан и помещен в СИЗО-2 бывший заместитель министра обороны генерал армии Булгаков Д.В.», - отметили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления причин и условий, способствовавших противоправной деятельности Булгакова.

Булгакову 69 лет. С 2008 по 24 сентября 2022 года был заместителем министра обороны РФ. На этой должности курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Герой России.