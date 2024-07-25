Миннауки и образования объявляет конкурс грантов
Министерство науки и образования объявляет конкурс грантов на организацию услуг дошкольного образования общинного типа.
Целью грантового конкурса является привлечение детей, оставшихся без дошкольного образования по определенным причинам в 2024-2025 учебном году.
Прием документов для участия в грантовом конкурсе осуществляется по адресу электронной почты [email protected].
Последний день подачи заявления на прием документов – 16 августа 2024 года.
В «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной Указом президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2022 года, планируется увеличить число детей, участвующих в дошкольном образовании, до 50 процентов.