Российские захватчики пытаются восстановить инициативу на фронте и достичь быстрых побед, используя механизированный маневр. Однако такие широкомасштабные лобовые атаки демонстрируют, что военное командование противника не усвоило уроки о трудностях таких действий на почти прозрачном поле боя.

Как пишет Институт изучения войны в своем отчете, такая готовность тратить большое количество бронетехники на выполнение ограниченных тактических задач показывает лишь плохое долгосрочное оперативное планирование.

Согласно прогнозу аналитиков, ограничения на технику в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведет к тому, что неудачные механизированные атаки станут для россиян со временем только дороже. Захватчики в значительной степени полагаются на восстановление запасов за счет вооружения и техники советских времен.

"Российскому правительству, вероятно, придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность, если российские военные намерены поддерживать нынешние темпы операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Россия исчерпывает свои ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточное количество транспортных средств, которые бы выдержали высокие темпы потерь техники, даже если будет проведена дополнительная экономическая мобилизация", - объясняют в Институте изучения войны.

В то же время украинская организация Frontelligence Insight зафиксировала, как российские войска перемещали сотни единиц техники, преимущественно отреставрированные старые бронированные машины, такие как танки Т-62 и Т-55, на фронт в июне и в начале июля.

Пока они не появились на фронте, а потому враг, вероятно, собирается бросить их в бой в конце этого года. Как добавили в Frontelligence Insight, внутренние российские документы свидетельствуют о том, что их танки, поврежденные в течение последних шести месяцев, ждут запасные части. При этом дефицит двигателей привел к увеличению использования более современных танков Т-80 для ремонтных работ. Пока оккупационная армия имеет достаточно бронетехники для периодического проведения ротных и больших механизированных атак.