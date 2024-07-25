Легенду футбола ограбили в Париже

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу Зико был ограблен в Париже на сумму около €497 тыс. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Зико прибыл в Париж в составе олимпийской делегации Бразилии. Призер чемпионата мира выходил из такси, в этот момент его отвлекли злоумышленники и забрали портфель с драгоценностями и часами фирмы Rolex. По данным источника, французские власти начали расследование.

Зико 71 год, он является бронзовым призером чемпионата мира 1978 года. Во время игровой карьеры Зико выступал за бразильский «Фламенго», итальянский «Удинезе» и японские «Сумитомо Металс» и «Касиму Антлерс». В составе сборной Бразилии полузащитник провел 71 матч и забил 48 мячей.

Зико также становился серебряным призером мирового первенства в качестве помощника главного тренера сборной Бразилии. Работал тренером в Японии, Ираке, Катаре, Индии, возглавлял турецкий «Фенербахче», узбекский «Бунёдкор», российский ЦСКА, греческий «Олимпиакос».