Иран опровергает военный союз с Арменией наша реакция
24 июля лондонское издание Iran International сообщило о том, что несколько месяцев назад Иран заключил с Арменией секретное соглашение на продажу ударных дронов и систем противовоздушной обороны на сумму в 500 миллионов долларов.
Данная новость вызвала широкий резонанс как в международных, так и в региональных СМИ. Подобная реакция была ожидаемой: ведь если Иран входит в число стран, вооружающих Армению, этот факт не только повышает напряженность в регионе, но и переворачивает «геополитические карты». В то же время официальные структуры Ирана и Армении, несмотря на широкое распространение вышеупомянутой информации, не дали оперативного комментария. Лишь спустя практически сутки министерство обороны Армении назвало публикацию Iran International «выдумкой» и заявило, что данную информацию «не стоит даже комментировать». Наконец, посол Ирана в Армении Мехди Субхани также опроверг упомянутое сообщение, и тоже с тревожным опозданием. Посол заявил, что «подобные слухи распространяют те, кто имеет предвзятое отношение к Ирану». По его словам, разного рода ложные сообщения направлены на дискредитацию Тегерана, который, напротив, стремится к дружбе со странами региона.
«Исламская Республика Иран поддерживает установление мира и стабильности, а также экономическое развитие в кавказском регионе», — подчеркнул дипломат.
Таким образом, можно сказать, что информационная буря, созданная лондонским изданием, оппозиционным к иранской власти, утихла. Тем не менее западные издания продолжают публиковать анализы, связанные с этим вымышленным сообщением... Безусловно, если бы информация подтвердилась, это могло бы вызвать справедливый гнев Азербайджана и привести к тому, что отношения между Тегераном и Баку, которые в последнее время нормализовались, вернулись бы в негативное русло.
Кто же может стоять за распространением новостей о том, что Иран вооружает Армению, причем снабжает ее ударными дронами дальнего действия? Такая информация не шутка, она способна оказать значительное влияние на и без того сложную ситуацию на Южном Кавказе.
Первым делом следует отметить, что Iran International никогда не считалось «фейковым» изданием. Газета неоднократно получала и распространяла секретную информацию и документы, тщательно охранявшиеся иранскими властями. По этой причине на Iran International часто ссылаются авторитетные западные издания. В то же время для эффективного проведения информационно-пропагандистских кампаний требуется, чтобы ложная информация распространялась как раз изданиями с высоким коэффициентом надежности. В противном случае эффект от подобных «вбросов» будет невелик. С этой точки зрения неудивительно, что сообщение уважаемого издания о том, что Иран вооружает Армению, вызвало столь широкий резонанс.
Что касается Iran International, то данное СМИ базируется в Лондоне; владельцем канала является компания Volant Media UK Ltd, принадлежащая гражданину Великобритании Адилю Абдулкариму: он владеет более чем 75 процентами акций компании. До Абдулкарима компания находилась под значительным контролем Фахада Ибрагима, гражданина Саудовской Аравии. Настолько, что в октябре 2018 года газета The Guardian сообщала о финансировании Iran International со стороны Саудовской Аравии. В частности, источником денежных вливаний являлся саудовский принц Мохаммед бин Салман. Сообщалось, что для своего запуска канал получил из Эр-Рияда 250 миллионов долларов.
В ноябре 2022 года во время протестов, вызванных смертью Махсы Амини, министр разведки Ирана объявил Iran International террористической организацией за якобы подстрекательство к антиправительственным выступлениям. После этого в адрес сотрудников канала в Лондоне начали поступать угрозы, в связи с чем произошел временный перенос вещания в Вашингтон, округ Колумбия.
Таким образом, деньги для канала предоставляет Саудовская Аравия, а его редакция базируется в Вашингтоне. Однако возникает много вопросов о том, насколько Эр-Рияд был заинтересован в ухудшении отношений Ирана с Азербайджаном и подрыве позиций Тегерана в нашем регионе. Ведь Южный Кавказ не считается местом, где интересы Саудовской Аравии и Ирана остро сталкиваются; их противостояние в большей степени сосредоточено на Ближнем Востоке.
Что касается США, то на данный момент их основной приоритет в регионе - отдаление Армении от России и превращение ее в свой плацдарм. Вашингтон этого даже не скрывает. Однако распространенная информация могла бы навредить позициям Армении на Западе, и в этой связи трудно поверить в то, что США стоят за ее распространением.
Тем не менее существуют третьи силы, заинтересованные в усилении напряженности на Южном Кавказе, включая разжигание конфликтов между Ираном и Азербайджаном. Вопрос заключается в следующем: какая из этих сил заинтересована в этом больше всех?