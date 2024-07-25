Эльяс Шафиев, собкор 15:40

24 июля лондонское издание Iran International сообщило о том, что несколько месяцев назад Иран заключил с Арменией секретное соглашение на продажу ударных дронов и систем противовоздушной обороны на сумму в 500 миллионов долларов.

Данная новость вызвала широкий резонанс как в международных, так и в региональных СМИ. Подобная реакция была ожидаемой: ведь если Иран входит в число стран, вооружающих Армению, этот факт не только повышает напряженность в регионе, но и переворачивает «геополитические карты». В то же время официальные структуры Ирана и Армении, несмотря на широкое распространение вышеупомянутой информации, не дали оперативного комментария. Лишь спустя практически сутки министерство обороны Армении назвало публикацию Iran International «выдумкой» и заявило, что данную информацию «не стоит даже комментировать». Наконец, посол Ирана в Армении Мехди Субхани также опроверг упомянутое сообщение, и тоже с тревожным опозданием. Посол заявил, что «подобные слухи распространяют те, кто имеет предвзятое отношение к Ирану». По его словам, разного рода ложные сообщения направлены на дискредитацию Тегерана, который, напротив, стремится к дружбе со странами региона. «Исламская Республика Иран поддерживает установление мира и стабильности, а также экономическое развитие в кавказском регионе», — подчеркнул дипломат. Таким образом, можно сказать, что информационная буря, созданная лондонским изданием, оппозиционным к иранской власти, утихла. Тем не менее западные издания продолжают публиковать анализы, связанные с этим вымышленным сообщением... Безусловно, если бы информация подтвердилась, это могло бы вызвать справедливый гнев Азербайджана и привести к тому, что отношения между Тегераном и Баку, которые в последнее время нормализовались, вернулись бы в негативное русло.

Кто же может стоять за распространением новостей о том, что Иран вооружает Армению, причем снабжает ее ударными дронами дальнего действия? Такая информация не шутка, она способна оказать значительное влияние на и без того сложную ситуацию на Южном Кавказе. Первым делом следует отметить, что Iran International никогда не считалось «фейковым» изданием. Газета неоднократно получала и распространяла секретную информацию и документы, тщательно охранявшиеся иранскими властями. По этой причине на Iran International часто ссылаются авторитетные западные издания. В то же время для эффективного проведения информационно-пропагандистских кампаний требуется, чтобы ложная информация распространялась как раз изданиями с высоким коэффициентом надежности. В противном случае эффект от подобных «вбросов» будет невелик. С этой точки зрения неудивительно, что сообщение уважаемого издания о том, что Иран вооружает Армению, вызвало столь широкий резонанс. Что касается Iran International, то данное СМИ базируется в Лондоне; владельцем канала является компания Volant Media UK Ltd, принадлежащая гражданину Великобритании Адилю Абдулкариму: он владеет более чем 75 процентами акций компании. До Абдулкарима компания находилась под значительным контролем Фахада Ибрагима, гражданина Саудовской Аравии. Настолько, что в октябре 2018 года газета The Guardian сообщала о финансировании Iran International со стороны Саудовской Аравии. В частности, источником денежных вливаний являлся саудовский принц Мохаммед бин Салман. Сообщалось, что для своего запуска канал получил из Эр-Рияда 250 миллионов долларов.