Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США его позиция в отношении России не будет отличаться от позиции его предшественника.

Песков подчеркнул, что Трамп представляет «русофобскую политическую элиту США».

Он заявил, что Трамп, «несмотря на свою индивидуальную риторику», является частью американской политической элиты, «которая традиционно занимает русофобскую позицию».

Ранее сообщалось, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд и снять все ограничения на тип и модификацию поставляемого ВСУ оружия.