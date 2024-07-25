Сервис «Яндекса» выгнали из Казахстана

Крупнейший в Казахстане оператор билетов Freedom Ticketon разорвал партнерство с российским билетным агрегатором «Яндекс Афиша», рассказал журналистам источник на медиарынке. Эту информацию подтвердил создатель Ticketon и концертного агентства Jam Константин Горожанкин.

По его словам, «Яндекс» вышел на казахстанский рынок в марте 2022 года, заключив соглашение с местным оператором билетов. Договор предполагал, что российский сервис не может напрямую взаимодействовать с местными площадками и организаторами мероприятий.

«От коллег мы слышали, как «Яндекс Афиша» съела рынок Москвы и пошла в регионы. Поэтому мы не хотели допустить повтора этой истории в Казахстане», - объяснил Горожанкин.