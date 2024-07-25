Израиль обвинил Иран

Глава МИД Израиля Исраэль Кац возложил ответственность за саботаж на железных дорогах Франции на Иран.

"Акты саботажа железнодорожной инфраструктуры во Франции в преддверии открытия парижской Олимпиады были спланированы и осуществлены под влиянием иранской оси зла и радикального ислама", - написал министр в сети X.

Кац напомнил, что "предупреждал на этой неделе своего французского коллегу Стефана Сежурне на основе имеющейся у Израиля информации, что иранцы планируют террористические атаки против делегации Израиля и всех других участников Олимпиады".