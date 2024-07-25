В рамках сотрудничества с ведущими университетами Европы 18 студентов UNEC получили шанс продолжить обучение в лучших учебных заведениях Старого Света.

В рамках программы двойного диплома, реализованной между UNEC и Университетом Монпелье во Франции, 11 студентов будут обучаться на третьем курсе в Университете Монпелье. На четвертом курсе они продолжат обучение в UNEC, получив дипломы обоих университетов.

7 студентов, участвующих в программе обмена, получили право обучаться в осеннем семестре в университетах Испании, Германии, Италии, Польши и России.