Конкретные силы за рубежом раздражены тем, что Грузия до сих пор не открыла «второй фронт» противостояния с Россией. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Прилагались прямые усилия для того, чтобы Грузия подключилась к военному конфликту, чтобы тут открылся второй фронт (против РФ). Мы этого не допустили, из-за чего конкретные силы раздражены, однако мы должны до конца стоять на страже наших национальных интересов», - сказал Кобахидзе.

В четверг премьер Грузии заявил, что его страна в считанные дни превратится во второй фронт военного противостояния с Россией, если на парламентских выборах в октябре в стране победит оппозиция.