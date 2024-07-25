Пашинян на границе с Турцией видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в ходе рабочего визита в Армавирскую область посетил контрольно-пропускной пункт (КПП) «Маргара» на границе с Турцией, сообщают армянские СМИ.
Отмечается, что премьер в сопровождении главы Комитета госдоходов Рустама Бадасяна ознакомился с возможностями пограничного пункта, осмотрел территорию.
КПП несколько месяцев назад был полностью модернизирован и переоборудован.
July 26, 2024
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