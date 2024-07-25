Велосипеды и скутеры – полноправные участники дорожного движения

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении изменений в закон «О дорожном движении» и Кодекс об административных правонарушениях. Новые изменения в первую очередь служат совершенствованию механизмов регулирования в сфере транспорта.

По словам заместителя министра цифрового развития и транспорта Рахмана Гумматова, усовершенствование законодательства представляет особую важность. «Приоритетными задачами являются организация более эффективной системы мобильности и общественного транспорта, обновление автобусного парка, повышение качества пассажиро- и грузоперевозок, обеспечение качественных транспортных услуг населению, расширение использования экологически чистых транспортных средств», – считает Гумматов.

Так, в последнее время значительно возрос интерес населения к велосипедам и скутерам. В этой связи подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) работает над созданием сети велодорожек и развитием этой инфраструктуры в рамках концепции города для граждан. Первая сеть велодорожек, охватывающая центральные улицы Баку, уже введена в эксплуатацию. В целях повышения безопасности пользователей средств микромобильности впервые в городе начата установка велосипедных секций на светофорах, барьеров безопасности, разделяющих основной транспортный участок дороги и велодорожку.

Замминистра подчеркнул, что до сих пор законодательство в сфере микромобильности лишь частично регулировало вопросы, связанные с велосипедами. «Система взаимоотношений в действующем законодательстве относительно велосипедов и электрических транспортных средств с малыми двигателями существенно отставала от требований реальности. Это приводило к возникновению угроз для безопасности пользователей микромобильных транспортных средств и других участников дорожного движения. По этой причине возникла острая необходимость во внесении в законодательство таких понятий, как малое электрическое транспортное средство (МЭТС), оператор малого электрического транспортного средства, определение требований к обязанностям водителей МЭТС, движению МЭТС и деятельности операторов. Необходимо было также внести в законодательство положения о дорожных знаках и линиях разметки для микромобильности», – сказал замминистра.

Следует отметить, что согласно новым правилам, незаконное использование велосипедных дорожек другими видами транспортных средств наказывается штрафом и баллами.

Согласно изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, в Азербайджане увеличены штрафы и за нарушение правил парковки. Комментируя данный вопрос, замминистра отметил, что реализация работ по организации парковочных мест началась с августа прошлого года. «AYNA внедрила систему для управления парковкой посредством программного обеспечения и SMS, а также добилась полностью электронной выдачи индивидуальных парковочных талонов. Сегодня эта система пользуется широкой популярностью и создала новую парадигму в сфере парковки. В нынешней редакции в законодательство включено понятие служебной парковки и дано определение бесплатному парковочному месту для стоянки транспортных средств в связи со служебной необходимостью. Еще одним нововведением является понятие парковочных мест только для зарядки транспортных средств с электрическим двигателем. Соответствующие дорожные знаки тоже нашли отражение в законодательстве», – отметил Р.Гумматов.

Одно из нововведений связано также с парковкой велосипедов и малых электрических транспортных средств. Так, эти транспортные средства можно парковать только в предназначенных для них местах.

Рахман Гумматов особо затронул и факты незаконной организации парковок некоторыми лицами. По его словам, создание в законодательстве нормы против организации незаконных парковочных мест было продиктовано необходимостью в борьбе с этим правонарушением.

Напомним, что законодательством определен штраф за организацию парковок на государственных автомобильных дорогах, оказание незаконных парковочных услуг и требование оплаты таких услуг лицами, не имеющими соответствующих полномочий. За подобные незаконные деяния физических, должностных и юридических лиц ожидают штрафные санкции, а также административный арест на 15 суток.

«Следует учесть, что сдерживающий эффект административных правонарушений, содержащихся в Кодексе об административных правонарушениях, недостаточно охватывал все правонарушения в области мобильности и общественного транспорта. По этой причине необходимо было внесение улучшенных корректировок», – сказал Рахман Гумматов, указав в качестве примера на незаконное использование автобусных полос другими транспортными средствами.

Автобусные полосы, по его словам, имеют важное значение для обеспечения соблюдения расписания движения автобусов, повышения привлекательности автобусных перевозок, обеспечения и поощрения эффективности общественного транспорта в целом. Эффективная система общественного транспорта оказывает также положительное влияние на сокращение пробок, стимулируя переход от личных транспортных средств к общественному транспорту. «К сожалению, иногда водители выходят на специально выделенные полосы движения и не позволяют автобусам вовремя добраться до места назначения. Чтобы предотвратить подобные негативные ситуации и повысить эффективность полос возникла необходимость в ужесточении мер контроля», – подчеркнул Гумматов.

Следует отметить, что за незаконное использование автобусных полос другими транспортными средствами установлена административная мера наказания в виде штрафов и баллов.

Новые изменения предусматривают также штрафы за остановку и стоянку транспортных средств во втором и последующих рядах на проезжей части, остановку и стоянку других транспортных средств на стоянках такси, остановку и стоянку других транспортных средств на автобусных и велосипедных полосах, остановку и стоянку транспортных средств на тротуарах. За все эти правонарушения будет применяться балльная система. Еще одним правонарушением, за которое будут начисляться баллы, — это остановка или стоянка транспортных средств на расстоянии менее 15 метров от автобусных остановок.

«Некоторые водители паркуют свои автомобили на остановках, тем самым создают дополнительные сложности для водителей общественного транспорта и препятствия для безопасной посадки и высадки пассажиров», – сказал замминистра. И добавил, что этот фактор оказывает существенное негативное влияние на качество, безопасность и эффективность автобусных перевозок.

Что же касается грузоперевозок, то поправки в законодательство были сделаны и в отношении установленных в Азербайджане новых электронных весов для крупногабаритных автомобилей. Напомним, что в целях выявления случаев нарушения требований в связи с параметрами допустимых габаритов, веса и массы крупногабаритных и тяжелых транспортных средств на дорогах общего пользования проводятся работы по установке технических устройств, измеряющих указанные параметры.

По словам замминистра, теперь нормативные акты приведены в соответствие с современными требованиями и в этой области. «Изменения, внесенные в законодательство, предусматривают правила производства по делу в случае обнаружения административного правонарушения с помощью электронных весов, технических средств с функциями фото- или видеорегистратора. Применяемые нововведения направлены не на увеличение штрафов, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, а на охрану автомобильных дорог, построенных за счет значительных средств, а также предотвращение возможных злоупотреблений», – сказал Р.Гумматов, отметив, что при подготовке законопроекта был сделан акцент на международный опыт.

В целом следует отметить, что изменения в законодательство создают условия для внедрения эффективного регулирования в сфере мобильности и адаптируют его к современным требованиям времени.

В связи с принятыми изменениями в законодательстве министерство призывает относиться к ним серьезно и не нарушать правила дорожного движения.