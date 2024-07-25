Британцы готовят противоядие от ядерного оружия России

Великобритания строит планы по созданию ракет с дальностью поражения 3,2 тысячи километров для противостояния российскому ядерному оружию. Об этом, ссылаясь на дипломатический источник, пишет Times.

«Британия рассматривает возможность создания дальнобойных ракет, которые смогут уничтожить ядерное оружие, запущенное из России», - сообщает издание.

Согласно информации источника, разработка может быть осуществлена совместными усилиями с Германией. Есть вероятность, что этот проект глава британского Минобороны Джон Хили обсудил во время своего визита в Берлин 24 июля. Кроме того, размещать изготовленные боеприпасы планируется на территории ФРГ.