Россия использует дешевые беспилотники для обнаружения ПВО Украины

Россия начала использовать новые дешевые беспилотники в своих атаках на Украину, чтобы попытаться выявить системы ПВО, снять любые повреждения или для отвлекающего маневра, сообщил Reuters представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Они обнаруживают расположение украинских мобильных групп и пулеметов, способных их уничтожить. Россия, как сообщается, пытается адаптировать свою тактику и опробовать новые технологии, чтобы получить преимущество в своих ежедневных ракетных и беспилотных атаках на украинские города и инфраструктуру.