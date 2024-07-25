Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 17:49

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не принял приглашения его конкурента Камалы Харрис о проведении дебатов. Планировалось, что они пройдут 10 сентября, но сейчас этот вопрос повис в воздухе. Может быть, стратеги Трампа просто испугались, что Камала переиграет их босса? Вполне возможно. В любом случае это не будет уже избиением старика, как в случае с Джо Байденом. Сейчас все внимание приковано к рейтингам Харрис и Трампа. Они противоречивы. Но есть и весомые позитивные сигналы для Камалы. Она не только смогла уравнять рейтинги демократов, которые сильно просели при Байдене, но и существенно их повысить в таких категориях, как чернокожие американцы и hispanics – выходцев из Латинской Америки. После того как президент вышел из гонки, акции Трампа среди не белого населения Америки упали на 8 пунктов.

Еще слишком рано судить о значительном прогрессе Камалы Харрис. Но очевидно одно - стратегия команды Трампа, заточенная на борьбу с Байденом, рушится. Они не знают, что делать, как вести себя в новой обстановке. И в своем смятении Дональд Трамп прибегает к одному многократно использованному нарративу - он оскорбляет Харрис. Он называет ее «чудовищной», «отвратительной», «подлой», «радикалом», «лунатиком от левых». Однако вся эта риторика лишь вызывает недовольство в стане его сторонников. Тем более что те же самые слова он использовал против Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года. «Они просто хватаются за соломинку, - говорит Майкл Брожкоб, который прежде возглавлял комитет Республиканской партии в Миннесоте. – Республиканцы очень хотели сражаться с Джо Байденом. Теперь со вступлением Харрис в кампанию они полностью меняют свой стиль атак и свою стратегию». Главный вопрос Америки между тем остается таким: «Может ли Камала Харрис победить еще недавно казавшегося непотопляемым Трампа?» Влиятельное издание The Atlantic считает, что да, может, если она переведет свою кампанию в вотум недоверия Трампу, который непопулярен нигде, за исключением своих ядерных сторонников, объединенных девизом MAGA («Сделаем Америку Вновь Великой»). Таковых в США от 20-25 процентов избирателей-республиканцев, а остальные могут качнуться в ту или иную сторону.

А вот если Харрис сделает акцент лишь на достижениях Джо Байдена, то она проиграет. В этом есть резон. Американский избиратель не оценил весомые достижения Байдена в социально-экономической сфере, а также во внешней политике. Его, этого избирателя, не убедили данные о снижении инфляции, о росте числа рабочих мест. О том, что цена на бензин остается умеренной. На рост рейтинга Камалы Харрис оказывают влияние многочисленные факторы. Например, кто ее поддерживает из «авторитетов» в Демократической партии. Протрамповские СМИ пытаются сеять явную дезинформацию. New York Post на этой неделе напечатала статью о том, что экс-президент Барак Обама, который является лицом Демократической партии, якобы отверг кандидатуру Харрис, посчитав, что она не может победить на выборах. Это оказалось ложью. Вчера Барак и его супруга Мишель открыто поддержали Камалу Харрис. И очевидно, что речь идет не только о бумажке, а о реальном участии бывшей первой пары страны в президентской кампании Харрис.