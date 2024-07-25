Кампания Трампа рушится главная тема
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не принял приглашения его конкурента Камалы Харрис о проведении дебатов. Планировалось, что они пройдут 10 сентября, но сейчас этот вопрос повис в воздухе.
Может быть, стратеги Трампа просто испугались, что Камала переиграет их босса? Вполне возможно. В любом случае это не будет уже избиением старика, как в случае с Джо Байденом.
Сейчас все внимание приковано к рейтингам Харрис и Трампа. Они противоречивы. Но есть и весомые позитивные сигналы для Камалы. Она не только смогла уравнять рейтинги демократов, которые сильно просели при Байдене, но и существенно их повысить в таких категориях, как чернокожие американцы и hispanics – выходцев из Латинской Америки. После того как президент вышел из гонки, акции Трампа среди не белого населения Америки упали на 8 пунктов.
Еще слишком рано судить о значительном прогрессе Камалы Харрис. Но очевидно одно - стратегия команды Трампа, заточенная на борьбу с Байденом, рушится. Они не знают, что делать, как вести себя в новой обстановке. И в своем смятении Дональд Трамп прибегает к одному многократно использованному нарративу - он оскорбляет Харрис. Он называет ее «чудовищной», «отвратительной», «подлой», «радикалом», «лунатиком от левых». Однако вся эта риторика лишь вызывает недовольство в стане его сторонников. Тем более что те же самые слова он использовал против Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года.
«Они просто хватаются за соломинку, - говорит Майкл Брожкоб, который прежде возглавлял комитет Республиканской партии в Миннесоте. – Республиканцы очень хотели сражаться с Джо Байденом. Теперь со вступлением Харрис в кампанию они полностью меняют свой стиль атак и свою стратегию».
Главный вопрос Америки между тем остается таким: «Может ли Камала Харрис победить еще недавно казавшегося непотопляемым Трампа?»
Влиятельное издание The Atlantic считает, что да, может, если она переведет свою кампанию в вотум недоверия Трампу, который непопулярен нигде, за исключением своих ядерных сторонников, объединенных девизом MAGA («Сделаем Америку Вновь Великой»). Таковых в США от 20-25 процентов избирателей-республиканцев, а остальные могут качнуться в ту или иную сторону.
А вот если Харрис сделает акцент лишь на достижениях Джо Байдена, то она проиграет. В этом есть резон. Американский избиратель не оценил весомые достижения Байдена в социально-экономической сфере, а также во внешней политике. Его, этого избирателя, не убедили данные о снижении инфляции, о росте числа рабочих мест. О том, что цена на бензин остается умеренной.
На рост рейтинга Камалы Харрис оказывают влияние многочисленные факторы. Например, кто ее поддерживает из «авторитетов» в Демократической партии. Протрамповские СМИ пытаются сеять явную дезинформацию. New York Post на этой неделе напечатала статью о том, что экс-президент Барак Обама, который является лицом Демократической партии, якобы отверг кандидатуру Харрис, посчитав, что она не может победить на выборах.
Это оказалось ложью. Вчера Барак и его супруга Мишель открыто поддержали Камалу Харрис. И очевидно, что речь идет не только о бумажке, а о реальном участии бывшей первой пары страны в президентской кампании Харрис.
Камала Харрис может сильно улучшить свои позиции с грамотным избранием напарника по гонке, кандидатом на пост вице-президента США. Как сообщает NBC, республиканцы больше всего боятся, что она изберет губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.
Шапиро чрезвычайно популярен в своей вотчине. На губернаторских выборах 2022 года он обыграл соперника с разницей в 15 процентов. И если он сейчас станет «номером 2» в команде Камалы Харрис, то это практически гарантирует победу демократам на ноябрьских выборах в этом ключевом штате. А он может потянуть на веревочке и другие колеблющиеся штаты — Мичиган и Висконсин, например.
В свое время у советских журналистов был популярна присказка»: «Два мира, два Шапиро». Но у Америки хоть и два мира, только один Шапиро. У республиканцев такого не имеется — там одни лишь скалозубы, говорящие избитыми стереотипами и не способными на креативность.