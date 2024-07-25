Государственная служба экологической безопасности провела проверки в ресторанах Баку и Сумгаита.

Согласно сообщению ведомства, в ходе проверок на следующих объектах общественного питания: в Баку - SeaBay, Reyhan, Bakı; в Сумгаите - Manqal, Balıqçı, Yaşıl Məkan, Sərin göl, Zəfəran; в Апшеронском районе - Vedi, Namiq Pub; в городе Шабран - Sara было выявлено отсутствие газоочистных и пылеулавливающих установок, предназначенных для предотвращения загрязнения окружающей среды.

В связи с этим были приняты меры в отношении владельцев указанных объектов: Чинара Мамедова, Сади Агаева, Теймура Исбандиярова, Рамиля Мамедалиева, Аслана Сеидамирова, Фархана Вердиева, Халида Алхасова, Вугара Садыхова, Вусала Гасанова, Ильгара Ибрагимова и Сары Багировой.