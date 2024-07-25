Смерть влиятельного европейского журналиста на Шушинском медиафоруме

«EU Reporter с грустью сообщает о смерти от естественных причин политического редактора Ника Пауэлла на этой неделе во время участия в Глобальном медиафоруме в Шуше, Азербайджане», — написал Стивенс.

На прошлой неделе один из участников международного медиафорума, проведенного в Шуше, политический редактор издания EU Reporter, базирующегося в Брюсселе, Ник Пауэлл скончался во время форума «по естественным причинам».

По словам Стивенса, покойный «был прекрасным журналистом, чьи обширные знания и международный опыт поставили его на вершину своей профессии».

За последние четыре года в EU Reporter Пауэлл анализировал события и освещал вопросы не только по всей Европе, но и за ее пределами, в том числе в Украине, Азербайджане, Казахстане и Бангладеш.

Совсем недавно он руководил командой EU Reporter, освещавшей результаты выборов в Европейский парламент.

Как отмечает главный редактор, Пауэлла «любили и уважали все, кто его знал и работал с ним, от премьер-министров, министров и послов до коллег-журналистов и технических специалистов».

До прихода в EU Reporter, за 33 года работы на британском ITV Ник часто освещал события в парламенте Великобритании в Вестминстере, а также организовал и возглавил освещение ITV деятельности парламента Уэльса в качестве главы политического отдела.

«Когда Ник покинул ITV, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил его за службу «политической журналистике на очень высоком уровне» и за освещение событий, которое было «справедливым и сбалансированным». Премьер-министр добавил, что «для людей этой страны было очень важно приблизиться к справедливому, сбалансированному и разумному освещению событий, и я очень благодарен Нику за то, что он делал». Мне лично будет очень не хватать Ника. Он был хорошим коллегой и прекрасным другом», — подытожил главный редактор.