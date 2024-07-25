Завод Bayraktar не заработает до окончания войны

Завод Baykar Makina по производству беспилотников Bayraktar полноценно заработает в Украине после завершения войны с Россией, заявил в интервью Euronews украинский посол в Турции Василий Боднар.

Дипломат отметил, что Киев активно сотрудничает с турецкой компанией в оборонной сфере: «Мы работаем с Baykar Makina в разных измерениях, включая создание завода».

Посол Украины отказался предоставлять подробности о заводе по причинам безопасности, однако отметил, что прогресс в этом плане заметен. Он также подчеркнул, что Киев сотрудничает с Turkish Aerospace Industries (TAI).

В прошлом году украинское Минобороны и Baykar Makina заключили договор о строительстве сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников на территории Украины. Создание такого объекта внесет значимый вклад в усиление оборонных возможностей Киева, отметили тогда в Минобороны.