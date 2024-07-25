Воспаление червеобразного отростка слепой кишки называется аппендицитом. Аппендицит - хирургическое заболевание с острым течением. По мере развития болезни происходит скопление гнойной жидкости в просвете червеобразного отростка, нарушение кровоснабжения, что приводит к перфорации отростка.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

Одной из хирургических операций в брюшной полости, проводимых за счет обязательного медицинского страхования, является удаление аппендикса - хирургическая операция аппендэктомия. В 2022-2024 годах (первые 4 месяца) по обязательному медицинскому страхованию выполнена 17 671 аппендэктомия.

Осложнение болезни также может повлечь за собой смерть. Для предотвращения серьезных осложнений важны своевременная постановка диагноза и проведение хирургической операции.

Хотя клинические признаки данного заболевания у детей и взрослых различны, основным характерным признаком является постепенная концентрация в правой подвздошной ямке боли, начинающейся в животе. При небольшом нажатии в правой подвздошной области боль усиливается и становится невыносимой. В большинстве случаев другими жалобами больных являются потеря аппетита, тошнота, рвота и высокая температура. В ряде случаев клиническое течение заболевания протекает бессимптомно, и такие случаи сопровождаются различными осложнениями.

Аппендэктомия выполняется врачом - общим хирургом открытым или лапароскопическим методом на основании результатов лабораторных и инструментальных исследований. Оба метода покрываются обязательным медицинским страхованием.

При лабораторной диагностике заболевания можно провести общий анализ крови, общий анализ мочи, С-реактивный белок (СРБ) и другие анализы по показаниям. Среди инструментальных исследований по медицинским показаниям могут быть назначены УЗИ, КТ, МРТ и рентгенография брюшной полости.

Предоперационное обследование и консультация врача, реанимация, анестезия, лабораторные и инструментальные исследования в условиях стационара, манипуляции, используемые препараты и медицинские расходные, питание больного и лиц, сопровождающих детей до 12 лет, покрываются обязательным медицинским страхованием.

Данная операция выполняется по обязательному медицинскому страхованию в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими учреждениями, Научно-хирургическом центре им. М.А.Топчубашова и Научно-исследовательском педиатрическом институте им. К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения.