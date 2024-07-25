Взрыв на крупнейшем газовом месторождении на Ямале

На крупнейшем газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, семь получили ранения. Об этом говорится в сообщении Ростехнадзора.

«На территории установки комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО «Роспан Интернэшнл» в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа при подготовке к проведению ремонтных работ технологического оборудования произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением», — информирует ведомство.

В окружной прокуратуре заявили, что среди пострадавших — два работника предприятия и шесть сотрудников подрядной организации, один из которых скончался. «На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего», — приводит РИА Новости слова представителя прокуратуры.

The Moscow Times отмечает, что «Роспан» является одним из ведущих газовых проектов «Роснефти». Он объединяет несколько месторождений с запасами около 975 миллиардов кубометров газа, более 150 миллионов газового конденсата и свыше 40 миллионов тонн нефти.