ФБР допросит Трампа

ФБР допросит экс-президента США Дональда Трампа в рамках дела о покушении на предвыборном митинге в Пенсильвании, передает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника, телеканала отметил, это «стандартная часть расследования», поскольку он является жертвой преступления.