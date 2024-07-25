ФБР допросит Трампа
ФБР допросит экс-президента США Дональда Трампа в рамках дела о покушении на предвыборном митинге в Пенсильвании, передает CNN со ссылкой на источник.
По словам собеседника, телеканала отметил, это «стандартная часть расследования», поскольку он является жертвой преступления.
Накануне в ФБР сообщили, что продолжают изучать доказательства нападения на Трампа, в том числе фрагменты пуль. Директор ведомства Кристофер Рэй прежде усомнился в пулевом ранении бывшего главы Белого дома. «Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо», — сказал он на слушаниях в судебном комитете Палаты представителей.
По словам самого Трампа, «не было ни стекла, ни осколков». «В больнице это назвали «пулевым ранением в ухо», и так оно и было», — писал он в Truth Social.