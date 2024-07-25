«Bild на русском» в списке «иноагентов»

Минюст РФ добавил в реестр «иноагентов» одно из крупнейших в ФРГ издание «Bild на русском», которое имеет каналы на русском языке в Telegram и YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Издание «Bild на русском» рaспространяло нeдостоверную инфoрмацию o принимаeмых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации», - утверждают в ведомстве.

По данным ведомства, «Bild на русском» выступал против «СВО», принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов «иностранных агентов».