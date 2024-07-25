Турция поможет с возвращением украинских пленных

Украина и Турция работают над созданием гуманитарного коридора для возвращения украинцев с захваченных РФ территорий. Об этом рассказал украинский посол Василий Боднар в интервью Euronews.

«Мы также работаем над созданием гуманитарного коридора для возвращения гражданских лиц и пленных с оккупированных территорий через Турцию», - отметил Боднар, добавив, что Турция является важным элементом на пути к установлению мира.

По словам украинского посла, эта страна получила опыт переговоров с РФ и может общаться со многими государствами, включая страны Глобального Юга. Успехом турецкой дипломатии Боднар назвал трехстороннюю встречу глав МИД в формате Турция – Украина - Россия, которая состоялась в Анталье спустя месяц после начала полномасштабной войны, а также роль украинской и российской переговорных делегаций в стамбульских переговорах, зерновое соглашение и обмен пленными 2022 года.