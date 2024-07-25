Вторичные санкции США против российских компаний
С начала войны России в Украине и до конца первого полугодия 2024 года под вторичные санкции Соединенных Штатов попали 494 компании из 57 стран. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные Российского совета по международным делам (РСМД).
Больше половины случаев введения вторичных санкций связаны с поставками электроники и промышленных товаров и оборудования, находящихся под экспортным контролем Минфина США. Вторая по популярности причина – связь компании с физическими или юридическим лицом, к которому санкции были применены ранее: в том числе с фондами, трастами, холдинговыми или управляющими компаниями. В первой пятерке мест - логистические компании и случаи сотрудничества в оборонной сфере, включая поставки беспилотных систем и спутниковых снимков.