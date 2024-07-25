Силы обороны Украины могут попасть в котел под Торецком Донецкой области. Об этом заявил военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, к юго-западу от Торецка российские войска до сих пор не прорвали укрепления ВСУ, построенные до февраля 2022 года. Но сейчас россияне наступают на город с запада через Железное и Северное, а также с юга через поселок Нью-Йорк. В результате в украинских позициях образовался выступ.

«Там россияне пытаются создать своего рода котел. Это означает, что украинцы должны отступить, если им не удастся отбить жилые районы Нью-Йорка. Иначе они там полностью окружены, чего они не хотят. Поэтому, скорее всего, скоро они уйдут оттуда», - считает Рёпке.