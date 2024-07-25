Пентагон дискредитировал китайскую вакцину
Министерство обороны США признало, что на Филиппинах занималось дискредитацией китайской вакцины Sinovac, сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованный правительственный документ.
Пентагон распространял среди филиппинцев информацию, ставившую под сомнение безопасность и эффективность вакцины. Кампания, начатая при Дональде Трампе и продолженная при Джо Байдене, велась с весны 2020 года до середины 2021 года и затронула также страны Центральной Азии и Ближнего Востока.
Мероприятия по дискредитации вакцин китайского производства проводились с весны 2020 года до середины 2021 года. Они начались во времена пребывания Дональда Трампа на посту президента США и продолжились после прихода к власти действующего американского лидера Джо Байдена.
Пентагон, осуществляя данный проект, проигнорировал возможные негативные последствия, в том числе рост числа смертей от COVID-19.