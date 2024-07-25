Ульвия Худиева, собкор 20:25

В Азербайджане наблюдается беспрецедентный рост цен на помидоры и другие сезонные овощи. В то время как ровно год назад 3 килограмма помидоров продавались за 1 манат, теперь 1 килограмм стоит минимум 3 маната. В разгар лета, когда нет недостатка в свежих овощах, столь резкое подорожание должно иметь веские причины. Как указывают фермеры, есть несколько факторов, повлиявших на ситуацию. С одной стороны, нестабильные погодные условия и поражение растений болезнями привели к снижению урожайности. С другой стороны, многие производители помидоров, понеся убытки в прошлом году, в текущем сезоне перешли на выращивание других культур. Кроме того, сказалось и подорожание горючего на целых 20 процентов: с 1 июля этого года цена дизеля в Азербайджане повысилась с 80 гяпиков до 1 маната за литр.

Основная доля помидоров и других овощных культур, выращиваемых на открытом грунте, традиционно приходится на Хачмазский район. Именно избыток хачмазских помидоров на рынке влиял на снижение цен. Люди, консервирующие овощи на зиму в домашних условиях, как правило, ожидали созревания хачмазских помидоров, чтобы закупить их по наиболее выгодной стоимости. Однако в этом году килограмм хачмазских помидоров в среднем стоит примерно 1,5 маната, а на бакинских рынках – вдвое дороже. Хачмазские фермеры утверждают, что в этом году неблагоприятные погодные условия значительно снизили урожайность. Ливневые дожди, ветер, град и наводнения, непрерывно сменявшие друг друга в мае-июне, нанесли ущерб урожаю, выращиваемому в полях. С другой стороны, из-за крайне низкой цены на помидоры в прошлом году многие хачмазские фермеры в новом сезоне предпочли заняться другими, более выгодными с точки зрения реализации, культурами. Кроме того, более нежные сорта, которые фермеры в последние годы выращивали для экспорта, потеряли устойчивость к распространившимся вирусам, а целые участки нескольких крупных хозяйств атаковала томатная моль. Но проблемы этим не ограничиваются. Покупатели жалуются на внешний вид помидоров, безвкусность, разного рода повреждения и чрезмерную твердость. Продавцы признают, что традиционные местные сорта помидоров из Хачмаза постепенно исчезают. Такие виды, как «Шишбурун» и «Салхым», все еще встречаются, но из-за высокой цены редко попадают на рынки. А вот сорт «Вятян», когда-то знаменитый своими вкусовыми качествами, совсем исчез с прилавков. Продавцы на рынке «8-й километр», который считается самым дешевым в Баку, сообщили, что большинство помидоров, выложенных на их прилавках, привезены из Хачмаза. «Лажен» и «Солтан», известные как «голландский сорт», по вкусовым качествам и внешнему виду ничем не отличаются от импортной продукции, но из-за возникшего дефицита стоят теперь очень дорого.

«Помидоры, которые я продавал в прошлом году по 60 гяпиков, сейчас стоят 3 маната. Их закупочная стоимость составляет 1 манат 60 гяпиков, но к ней плюсуются расходы на транспортировку и аренду помещения», — сказал один из продавцов. Фермер Тариэль Мамедов из села Галаган Хачмазского района говорит, что после дождливой и ветреной погоды его поля были буквально атакованы червями. Хотя фермер дважды обрабатывал растения, высокой урожайности добиться не удалось, поэтому он реализует свой урожай по цене 1 манат 20 гяпиков за килограмм. «Я вырастил помидоры сорта «Шишбурун», которые поставляю в магазины, — сказал он. — У многих знакомых фермеров поля заражены вредителями. Раньше пестициды помогали после одного-двух применений, но теперь, сколько бы мы их ни использовали, эффекта нет». Другой аграрий рассказал, что в этом сезоне возросли расходы на транспортировку. В частности, к росту цен привело повышение стоимости дизельного топлива. Тем не менее, помидоры, продаваемые на местных рынках за 1-2 маната, на столичных базарах обходятся в 3-4 раза дороже. В плюсе оказываются только посредники. «На рынке в Хачмазе и на обочинах дорог можно купить помидоры за один манат. Многие продают свою продукцию на местных рынках. Однако на столичных базарах виной высоких цен являются спекулянты со своими непомерными наценками».

Фермеры из села Гарачай-Джек сообщили, что самые вкусные сорта помидоров невыгодно транспортировать и хранить. Кроме того, некоторые фермеры отдают предпочтение иностранным культурам, так как не могут найти семян местных сортов: «Заграничные томаты твердые, поэтому пригодны для транспортировки, имеют хороший внешний вид, в то время как местные сорта выигрывают за счет вкуса и качества. В этом году большинство сельчан посадили не помидоры, а фрукты. В прошлом году выращивать помидоры оказалось невыгодно, в этом – не повезло с погодой». Председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли говорит, что за последние три месяца погодные условия были неблагоприятными для овощеводства, ведь для выращивания помидоров в открытом грунте необходима температура минимум 25 градусов. Он отметил также, что расходы фермеров возросли, а удобрения и пестициды, хоть и дорогие, но некачественные. Насирли напомнил, что в России в мае стояли сильные холода, и заморозки серьезно повлияли на производство помидоров, поэтому в надежде на прибыль фермеры направили свою продукцию на российские прилавки. Товары уходят на север, оставляя местные рынки пустыми.

Действительно, согласно данным Государственного таможенного комитета, за первые пять месяцев этого года из Азербайджана было экспортировано 86 тысяч 67 тонн помидоров на сумму 108 миллионов 587 тысяч долларов. За аналогичный период прошлого года за рубеж было отправлено лишь 78 тысяч 76 тонн помидоров на сумму 91 миллион 472 тысячи долларов. Экспорт помидоров увеличился как в количественном, так и в стоимостном выражении. По данным Государственного комитета по статистике, за первые четыре месяца этого года Азербайджан импортировал из Туркменистана 548 тонн помидоров на сумму 304,9 тысяч долларов. В первые четыре месяца прошлого года из Туркменистана в Азербайджан было ввезено 109,5 тонн помидоров. Средняя таможенная стоимость одного килограмма составила 56 центов (95 гяпиков). Фермеры из южного региона также говорят о беспрецедентном росте цен на помидоры, повлиявшем на снижение покупательной способности. Житель Астаринского района и предприниматель Асиф Гусейнов (имя изменено), который занимается закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции, считает, что рост цен продолжится: «В это время в прошлом году я продавал 3 килограмма помидоров за 1 манат. Сейчас я закупаю помидоры с полей по 1 манату за килограмм. То же самое и с фруктами. В прошлом году мешок баклажанов весом 17-18 килограммов продавали за 3-4 маната. Сейчас килограмм стоит 1 манат. Дешевых товаров нет. Я никогда не видел такого роста цен в это время года. Качество продукции тоже не блещет. Покупают вяло: люди берут полкилограмма помидоров, редко больше. Однако цены на зелень остались на прежнем уровне».

Другой фермер из Астары, Тариф Алиев, говорит, что дорожают не только овощи: «В прошлом году я посадил больше одного гектара помидоров. Из-за низких цен я понес убытки. В этом году я посадил меньше помидоров. У меня есть плантации зеленого чая. Я посадил люцерну. Теперь цены на помидоры высокие. В прошлом году помидоры с полей продавали по 20-25 гяпиков за килограмм, в этом году продают уже по 1 манату. Нам это, конечно, выгодно, а покупателю — нет. В прошлом году помидоры не принесли хорошего дохода, поэтому в этом году их посадили меньше. К тому же проблемой являются болезни растений. Помидоры в открытом грунте посажены три месяца назад, давно должны были дать урожай, но этого не происходит, потому что растения болеют». Предприниматель из Астаринского района Рауф Рахманов также говорит, что, по сравнению с прошлым годом, он посадил меньше помидоров: «На одном гектаре я посадил рис, потратил более тысячи манатов. На рисовые поля мы подаем воду с помощью мотора, каждый день приходится покупать дизельное топливо, а оно тоже подорожало. Выращивать овощи очень трудно. Посадил, нужно за ними ухаживать. Могут появиться болезни и погубить все усилия. В прошлом году овощи стоили копейки; мы посадили много овощей и понесли убытки. Многие в этом году не стали сажать овощи, возник дефицит, отсюда и высокие цены». Житель села Гасанли Масаллинского района, предприниматель Тогрул Магеррамли, считает подорожание овощных продуктов следствием естественных явлений: «Причиной дефицита помидоров стали проливные дожди в мае. В результате томатные поля были поражены болезнями. Помидоры есть, но их очень мало».