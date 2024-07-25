Это первая подобная встреча двух лидеров с тех пор, как Трамп покинул Белый дом более трех лет назад. Встреча, проходящая в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, была организована по просьбе Нетаньяху, сообщили CNN источники, знакомые с планом премьера.

Она проходит после выступления премьер-министра Израиля в Конгрессе и его встречи с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Белом доме.

Израильские СМИ отмечают, что сейчас у Трампа и Нетаньяху есть возможность перезагрузить отношения в критический момент как войны между Израилем и ХАМАСом, так и избирательного цикла 2024 года. В последние годы их отношения испортились, и бывший президент неохотно общался с ним на протяжении всей войны. Сразу после нападения ХАМАС на Израиль Трамп раскритиковал Нетаньяху за его действия во время войны, заявив в интервью Fox News, что Израиль и его премьер-министр в целом были «не готовы».