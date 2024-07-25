Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью при Министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) провели в Баку и регионах операции против незаконного хранения огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе МВД.

У троих задержанных обнаружены автоматы Калашникова, магазины и 103 патрона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержаны ранее судимые Диянат Агададашев, Тарлан Джафаров, Айгюн Гаджиева и Мухаммед Абушев. У них нашли в общей сложности 26 кг марихуаны, героина, метамфетамина, а также 51 куст культивированной конопли.

Установлено, что М. Абушев также обманным путем присвоил финансовые средства граждан, представившись должностным лицом органов государственной власти.

Возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избраны меры пресечения в виде ареста.