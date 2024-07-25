Гибель украинских пленных в Еленовке: подробности отчета ООН

Русская служба «Голоса Америки» пишет, что связи с двухлетней годовщиной трагедии представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Крис Яновски опубликовал призыв привлечь к ответственности виновных в случившемся. Яновски напомнил, что военнопленные защищены международным гуманитарным правом, а их смерть или серьезные ранения должны быть официально и тщательно расследованы.

На следующей неделе исполняется два года со дня гибели украинских военных, находившихся в российском плену под Еленовкой (Волновахский район Донецкой области Украины). В результате взрыва на территории лагеря погибли, как минимум, 50 украинских военнопленных.

«Несмотря на эти обязательства, власти Российской Федерации предприняли шаги, которые препятствовали независимым попыткам установить факты о взрывах в Еленовке», — заявил представитель УВКПЧ, подчеркнув, что место происшествия не было сохранено, а вещественные доказательства были повреждены или уничтожены.

«Российская Федерация не предоставила доступа (к месту трагедии) наблюдателям ООН и не провела никаких других независимых экспертиз, — напомнил Яновски. — Вместо этого российские власти заявили, что удар был нанесен ракетами HIMARS, запущенными украинскими вооруженными силами».

Версия, выдвинутая Москвой, неоднократно опровергалась западными наблюдателями. В 2023 году эксперты ООН провели опрос десятков свидетелей и пострадавших, а также анализ видео- и фотоматериалов, и пришли к выводу, что взрыв в Еленовке не был вызван ракетами HIMARS. Тип примененного оружия и его происхождение выяснить не удалось, однако характер повреждений свидетельствовал о том, что боеприпас, вероятно, пролетел по траектории с востока на запад.

Опросы вернувшихся из российского плена свидетелей трагедии стали важной частью расследования. Россия не допустила расследовательскую миссию ООН на место событий. После этого, в январе 2023 года, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию.

По словам Яновски «российские власти продолжают содержать военнопленных в ужасных условиях, лишают их медицинской помощи и ограничивают и не допускают никаких контактов с семьями и внешним миром».

Associated Press опубликовало результаты собственного расследования, основанного на интервью с выжившими военнопленными. Выводы авторов расследования совпали с итогами следствия ООН. Несколько выживших украинских военнопленных рассказали агентству, что утром 27 июля 2022 года российские охранники отвели группу заключенных в промышленную часть колонии, на большее расстояние от пяти других бараков для военнопленных. По словам собеседников AP, в тот день охранники вырыли траншеи. На следующий день они перенесли пост охраны и надели бронежилеты и каски, чего раньше не делали.

Когда ночью прогремел взрыв, огонь охватил все здание. AP приводит воспоминания одного из свидетелей, по словам которого, «охранники стояли там и смеялись».

Позже украинских заключенных отправили в разрушенные бараки и приказали убрать обломки и оставшиеся тела. По словам выживших, два часа спустя их отправили в близлежащий ангар, и некоторые видели, как люди в камуфляже приносили ящики с боеприпасами к месту взрыва и устанавливали неподалеку фрагменты ракет, используемых установкой HIMARS. Вскоре после этого прибыли российские официальные лица в сопровождении журналистов из РФ, фотографировавших обугленные помещения бараков, фрагменты ракет HIMARS и тела погибших.

По словам свидетелей, находившихся в ангаре, после того, как прибывшие ушли, люди в камуфляже вернули содержимое ящиков назад и покинули колонию.