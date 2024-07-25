Второй день закрытых переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко второй день проводят на Валааме. Их общение проходит в формате «без галстуков», но в закрытом режиме.

Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщал, что Лукашенко и Путин долго вчера общались один на один в неформальной обстановке.

Как сообщили в пресс-службе белорусского президента, на повестке переговоров с Владимиром Путиным - актуальные вопросы в развитии отношений двух стран, продвижение союзных проектов, тематика региональной безопасности и международная повестка дня.