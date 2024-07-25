Инцидент над Черным морем
Над Черным морем у границы России военные обнаружили самолет-разведчик RC-135 с двумя истребителями Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании, сообщили в Минобороны РФ.
При приближении российского истребителя Су-27 иностранные военные самолеты развернулись от госграницы России. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», - сообщили в военном ведомстве.