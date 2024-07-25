Россия выдворяет мигрантов

Почти тысячу мигрантов выдворят из России после задержания в Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

За последние две недели городские полицейские провели масштабные проверки иностранцев с целью «декриминализации мигрантской среды». В ходе мероприятий, проверив около 150 строительных площадок, несколько десятков рынков, а также 140 точек общественного питания и около 200 мест проживания иностранцев, было задержано несколько тысяч «правонарушителей».

Почти тысячу иностранцев задержали с целью дальнейшего выдворения за пределы России.