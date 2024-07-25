Дмитрий Рой, автор haqqin.az 21:45

Министр обороны Ллойд Остин подтвердил в четверг, 25 июля, что российские и китайские бомбардировщики, которые на этой неделе приблизились к побережью Аляски, стали первым совместным пролетом двух стран так близко к территории США. Ситуация вроде бы из самых стандартных, поскольку патрульные облеты российскими самолетами международного воздушного пространства вокруг Аляски – дело привычное и плановое. Точно так же поступают и американцы. Но в этот раз ситуация заиграла новыми красками, которые добавило то, что в этот раз в облете участвовали не только российские бомбардировщики Ту-95, но и стратегические бомберы H-6 ВВС Китая. Что в тот же день подтвердил и официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган, заявивший, что «этот полет стал совместным воздушным стратегическим патрулированием».

Он не забыл добавить, что «учения не были направлены против какой-либо третьей стороны, соответствуют международному праву и практике и не связаны с текущей международной и региональной ситуацией». С чем, кстати, согласились и американцы. Согласно заявлению командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), «самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады». Что не помешало командованию NORAD поднять в воздух истребители F-35, F-16 и F-18, которые смогли «обнаружить, отследить и условно перехватить» российско-китайскую воздушную эскадру. Кстати, перехват здесь означает, что воздушные цели были захвачены в прицел, и, в случае необходимости, по ним можно было бы провести пуск ракетами «воздух-воздух» с высокой вероятностью поражения. Из произошедшего американские военные сделали традиционный вывод «о расширяющихся военных связях России и Китая». Что в общем-то, стандартно – но не отражает всей полноты картины. Ведь главное в случившемся то, что Москва пустила Пекин в свое «святая святых», в Арктику. И российские экипажи стратегических бомбардировщиков стали знакомить китайских коллег с воздушной обстановкой в этом регионе. А заодно – и, в первом приближении, с особенностями американской системы ПВО в пределах опознавательной зоны противовоздушной обороны Аляски, ADIZ.

Арктика входит в список высочайших национальных стратегических приоритетов России. Согласно заявлениям Владимира Путина, общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных в арктическом регионе России, составляет около 30 триллионов долларов. Потому в оборону этого региона Москва вкладывает огромные деньги. В настоящее время Россия имеет в Арктике шесть военных баз, десять аэродромов, многочисленные позиции зенитно-ракетных комплексов и военные порты, находящиеся под управлением Объединенного стратегического командования «Северный флот». Китай всегда проявлял живейший интерес к этому региону. И неоднократно обращался к Москве с предложениями о различного рода сотрудничестве в его освоении. Но, до недавнего времени, натыкался на вежливый отказ. Поскольку Арктика для российской политической и бизнес-элиты – это в первую очередь огромный по масштабам актив. И делиться им даже с самым что ни на есть стратегическим партнером – дурных нет.