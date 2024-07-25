В российском регионе прорвало дамбу. Жителей готовят к эвакуации

Издание отмечает, что рядом с дамбой находится небольшой поселок, сама дамба установлена на реке Большой Киалим.

В Челябинской области около поселка Киалим Карабашского городского округа прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Об этом сообщает 74.ru.

В администрации города Карабаш сообщили, что на водохранилище в связи с резким поднятием уровня воды из-за ливней произошло разрушение плотины. В оперативном штабе Карабашского городского округа заявили, что жителям пяти поселков, находящихся в зоне подтопления (Киалим, Мухаметово, Карасево, Байдашево, Сактаево), нужно быть готовыми к эвакуации.

Власти также предупредили, что в ближайшее время возможно отключение водоснабжения в городском округе, жителям следует запастись водой.