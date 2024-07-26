Россия скоро запустит железную дорогу из Ростова в Мариуполь
Россияне полностью завершили строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в захваченный украинский город Мариуполь и в ближайшие дни запустят ее. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, с помощью новой ветки россияне планируют упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста.
«Пока мы наблюдаем, что россияне прогоняют тестовые тепловозы. Еще не зафиксировали проход ни одного большого грузового поезда, который бы что-либо перевозил. Но вот тепловозы российской железной дороги уже были замечены неподалеку от Мариуполя. Мы также их видим вблизи Волновахи, то есть до какого-то старта остаются часы. Почему они до сих пор не запустили эту железную дорогу, для нас вопрос. Возможно, это какие-то бюрократические преграды, которые есть в России», – сказал Андрющенко.
В марте британская разведка сообщала, что Россия строит железную дорогу через оккупированные территории Украины для альтернативной возможности доставки военной техники.