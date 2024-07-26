Россия скоро запустит железную дорогу из Ростова в Мариуполь

Россияне полностью завершили строительство железной дороги из Ростова-на-Дону в захваченный украинский город Мариуполь и в ближайшие дни запустят ее. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, с помощью новой ветки россияне планируют упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста.