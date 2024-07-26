Король Великобритании принял Мухтара Бабаева
Король Великобритании Карл III принял министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенного президента 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) Мухтара Бабаева. Об этом сообщается на странице COP28 (ОАЭ) в соцсети Х.
Today, His Majesty King Charles III welcomed the COP Presidencies Troika at Clarence House, represented by COP28 President, Dr. Sultan Al Jaber, COP29 President-Designate, Mukhtar Babayev, and Brazil’s National Secretary for Climate Change, Ana Toni.— COP28 UAE (@COP28_UAE) July 26, 2024
The COP Presidencies Troika… pic.twitter.com/6G4ocnggZT
«Король Карл III принял в Кларенс-хаусе Тройку председательств COP, в которую входят президент COP28 Султан Аль-Джабер, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев и национальный секретарь Бразилии (СОР30) по изменению климата Ана Тони. Тройка председательств COP — это беспрецедентное сотрудничество между государствами, принимающими COP, целью которого является сохранение динамики, обеспечение преемственности, укрепление реализации и создание моста прогресса между конференциями COP», — говорится в сообщении.