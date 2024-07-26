Главы ЦРУ и «Моссада» встретятся в Риме

Директор ЦРУ Уильям Бернс отправляется в Рим, чтобы встретиться с главой «Моссада» Дэвидом Барнеа, а также с катарскими и египетскими чиновниками для организации попытки заключить сделку с ХАМАС по освобождению заложников, сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне и Иерусалиме.

Согласно сообщению, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани и глава египетской разведки Аббас Камель примут участие в воскресной встрече, которая будет посвящена стратегии дальнейших действий, а не закрытию оставшихся пробелов в сделке, находящейся на рассмотрении.

Дэвид Барнеа, цитируемый в отчете, поставил под сомнение шансы на прорыв, ссылаясь на то, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в последнее время ужесточил требования Израиля к сделке.

«Нетаньяху хочет заключить сделку, которую невозможно получить. В данный момент он не хочет двигаться вперед, и поэтому мы можем оказаться в кризисе на переговорах», - цитирует чиновника Axios.