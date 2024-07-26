Российские самолеты эвакуировали от украинской границы

Российская армия передислоцировала военные вертолеты и истребители-бомбардировщики подальше от украинской границы после того, как США разрешили Украине наносить удары американским оружием по военным объектам на территории России. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на закрытую рассылку украинской OSINT-команды Frontelligence Insight.

В частности, реактивные самолеты были убраны с воронежской авиабазы «Балтимор», расположенной в 200 км от границы с Украиной. Этот аэродром играл значительную роль в нанесении ударов ВКС РФ по украинской территории управляемыми авиабомбами. Также опустела вертолетная база в Ровеньках Белгородской области и другие крупные приграничные авиационные базы.

По мнению экспертов, предпринятые Минобороны РФ действия никак не повлияют на частоту и точность ударов российских ВКС по украинской территории, но при этом усложнят работу ВСУ по уничтожению российской боевой авиации.