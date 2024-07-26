В России забраковали овощи и фрукты из Армении

В поступающих из Армении в Россию овощах и фруктах выявили превышение максимально допустимых уровней пестицидов и агрохимикатов, а также наличие карантинных объектов — вредителей и возбудителей болезней растений. Об этом говорится в публикации пресс-службы Россельхознадзора.

«В товарах, следующих в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Также зафиксировано 98 фактов превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по отдельным веществам норма превышена в 5–8 раз.

По состоянию на 23 июля, с начала 2024 года на российский рынок из Армении ввезено 73,9 тыс. т плодоовощной продукции. Основной объем пришелся на абрикосы (28,8 тыс. т), яблоки (12,4 тыс. т), томаты (8,7 тыс. т), перец (5,7 тыс. т).

Россельхознадзор выразил обеспокоенность, что почти половина ввезенной в 2024 году из Армении на территорию России подкарантинной продукции не была предъявлена для фитосанитарного контроля. Ведомство направило в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении письмо, в котором «выразило обеспокоенность систематически выявляемыми фактами и попросило до завершения расследования причин приостановить поставки на российский рынок товаров от 16 поставщиков, допустивших нарушения».