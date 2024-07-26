Дождь - то моросящий, то проливной - сильно испортил впечатление от церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Мероприятие продолжается, но часть зрителей уже покинула свои места. Особо не повезло представителям СМИ. Им то и дело приходилось спасать от воды свои ноутбуки и аппаратуру.

Идея провести открытие на реке Сена оригинальная. Но странно, что не была учтена вероятность дождя. Козырек есть только на трибуне, где сидят VIP-персоны – президент Франции Эммануэль Макрон, президент МОК Томас Бах и другие.