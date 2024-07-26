Северокорейские хакеры атаковали NASA и базы ВВС США

Хакеры из Северной Кореи провели глобальную кампанию кибершпионажа, пытаясь выкрасть засекреченные военные данные для поддержки запрещенной Советом Безопасности ООН программы Пхеньяна по созданию ядерного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на совместное консультативное совещание США, Великобритании и Южной Кореи.

Хакерская группа, которая была идентифицирована как Anadriel (или APT45), вымогала деньги у больниц и поставщиков медицинских услуг в США, чтобы использовать эти средства для финансирования операций по краже конфиденциальной информации у компаний по всему миру, включая американские правительственные учреждения, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США. Злоумышленники, входящие в APT45, являются частью северокорейских спецслужб (Главного разведывательного бюро КНДР).

Киберпреступники смогли проникнуть в компьютерные системы целого ряда предприятий, включая те, что производят танки, субмарины, военно-морские суда, истребители, а также ракетные и радиолокационные системы. Среди жертв хакеров, в частности, называются космическое агентство США NASA, военно-воздушные базы "Рэндольф" (Randolph Air Force Base) в Техасе и "Робинс" (Robins Air Force Base) в Джорджии.